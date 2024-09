Sāk vākt parakstus par pensiju 2. līmeņa uzkrājumu nesamazināšanu

“Iecerētā nodokļu reforma paredz, ka minētais 1% no bruto algas tiks novirzīts pensiju sistēmas 1. līmenī, kas balstās uz solidaritātes principa jeb no šodienas strādājošo sociālajām iemaksām 14% tiek maksāti pensijās šodienas pensionāriem. “Uz papīra” iedzīvotājiem pensiju 1. līmenī veidojas noteikts pensiju kapitāls, bet tas nav reāls uzkrājums – tas ir tikai solījums nākotnē maksāt pensiju. Diemžēl tas ir nereālistisks, politisks solījums, jo pensionāru kļūst vairāk, bet strādājošo mazāk un kopējais iedzīvotāju skaits Latvijā sarūk. Bez būtiskām izmaiņām pensionēšanās vecumā vai indeksācijas kārtībā pensiju 1. līmeņa saistības ilgtermiņā nav izpildāmas. Tikmēr 6%, kas katru mēnesi no algas uzkrājas pensiju 2. līmenī, ir reāla nauda, kas pieder konkrētam iedzīvotājam un ir mantojama,” turpina Roze.