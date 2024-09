Latvijā atzīmē Tēva dienu: aktuālā kampaņa, interesanti fakti un gaidāmie pasākumi

No 2022. gada 1. augusta tika mainīti arī paternitātes pabalsta piešķiršanas nosacījumi, pagarinot pabalsta piešķiršanas termiņu līdz 6 mēnešiem no bērna piedzimšanas brīža (pirms tam 2 mēneši) un mainot paternitātes atvaļinājuma ilgumu no 10 kalendāra dienām uz 10 darba dienām, tādējādi nodrošinot gan elastīgu pabalsta izmantošanas periodu, gan palielinot pabalsta atvietojumu. Turklāt paternitātes atvaļinājumu var izmantot arī cita persona, kas nav bērna tēvs. 2023. gadā paternitātes pabalstu saņēma 8 478 vīrieši, kuru vidējais vecums bija 34,2 gadi (2022. gadā - 9 007 vīrieši, kuru vidējais vecums bija 33,9 gadi).