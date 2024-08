"Tā ir investīcija mūsu drošībā un labklājībā." Sprūds aicina ES sniegt lielāku atbalstu Ukrainai

"Mums ir jāpalielina finansējums militāram atbalstam Ukrainai. Lielāka palīdzība šodien nozīmē mazākus izdevumus nākotnē. Tā ir investīcija mūsu drošībā un labklājībā. Ja visas Eiropas Savienības valstis apņemtos militārai palīdzībai Ukrainai nodrošināt 0,25% no IKP, līdzīgi kā to darām mēs, tas kopā sastādītu vairāk nekā 40 miljardus eiro viena gada laikā. Tas ir tik, cik Eiropas Savienības dalībvalstis līdz šim ir novirzījušas Ukrainai divarpus gadu laikā kopš kara sākuma. Tas nav pietiekami," uzsvēra Sprūds.



Ministrs norādīja, ka Latvija līdz 2026. gadam katru gadu apņēmusies nodrošināt Ukrainai militāro atbalstu 0,25% apmērā no IKP.



Padomē tika nolemts izvirzīt jaunu mērķi – līdz gada beigām palielināt apmācāmo Ukrainas karavīru skaitu līdz 75 000. Mācību misijas ir viens no Eiropas Savienības atbalsta Ukrainai stūrakmeņiem.