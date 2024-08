Laikapstākļu dēļ samazinājies graudu ražas potenciāls un kvalitāte

Viens no kviešu kvalitātes rādītājiem ir proteīna saturs, kam atbilstoši tos iedala dažādās kvalitātes kategorijās. Šogad vērojams, ka ienākošajos kviešos ir zemāks proteīna saturs nekā, piemēram, pirms diviem gadiem. Jau pagājušajā ražas gadā kopējais proteīna saturs kviešos samazinājās – diemzēl šogad šī tendence ir turpinājusies un ir redzama vēl izteiktāk. Līdz šim lielākais kviešu īpatsvars tika ievākts, veidojot vidējo proteīna saturu 12,5% apmērā, kas ir arī viena no pārtikas kviešu pieprasītākajām kvalitātēm eksportā. Taču šogad aptuveni puse no līdz šim ievāktās kviešu ražas ir ar proteīna saturu zem 12%.