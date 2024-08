Ziedot.lv saņems 200 000 eiro ziedojumu onkoloģijas pacientu atbalstam

Pateicoties 200 000 eiro lielajam ziedojumam, Ziedot.lv varēs palīdzēt vairākiem desmitiem onkoloģijas pacientu, nosedzot daļu no nepieciešamajiem līdzekļiem zāļu iegādei. Paredzams, ka vienam pacientiem no AS Latvenergo ziedojuma būs pieejami līdz 10 000 eiro. Arī Gabrielam Mutoram tiks palīdzēts no šīs programmas 10 000 eiro apmērā, kas palīdzēs nosegt trūkstošo summu no trešās zāļu devas (kopā nepieciešamas piecas devas).