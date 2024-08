Unikāla iespēja: pirmo reizi apskatei tiks atvērtas kūdras ieguves vietas vairākās vietās Latvijā

5. septembrī Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, no plkst. 9.00 līdz 17.00 notiks seminārs, kurā kūdras nozares eksperti un ministriju pārstāvji apspriedīs nozares politiku, iespējas un izaicinājumus klimata pārmaiņu, dabas aizsardzības un reģionālās attīstības kontekstā. Seminārā piedalīsies arī Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas un Īrijas nozares pārstāvji, lai dalītos pieredzē par kūdras rekultivāciju un tās ietekmi uz vidi. Diskusijās tiks apskatītas tēmas par Latvijas zemes izmantošanu oglekļa kredītu uzkrāšanai, gaidāmajiem regulējumiem un to iespējamo ietekmi, izplatītākajiem rekultivācijas veidiem un to praktisko pielietojumu, kā arī aplūkoti dažādu projektu pieredzes stāsti. Semināra valoda - latviešu, ar ārvalstu dalībnieku prezentācijām angļu valodā, bez tulkojuma.