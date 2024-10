Kā saņemt un cik izmaksā aprūpe mājās? Ko darīt, ja mājās ir aprūpējams nevarīgs cilvēks?

Atkarībā no aprūpes pakalpojuma sniedzēja, aprūpētāja darba stundas izmaksas var būt dažādas – no pieciem līdz 20 eiro. Pārsvarā gadījumu aprūpes saņēmējam jāsamierinās ar to aprūpētāju, ar kuru vietvarai ir noslēgts līgums par pakalpojuma „Aprūpe mājās” sniegšanu. Vairāku pašvaldību sociālie dienesti izmaksā arī materiālu pabalstu, ja klients izvēlas pats savu aprūpētāju (nevis to pasūta ar pašvaldības starpniecību), bet tad samaksa salīdzinoši ir niecīga: Rīgā no 14,23 līdz 56,91 eiro mēnesī (atkarībā no tā, cik stundas nedēļā cilvēkam nepieciešama aprūpe), bet Ropažu novadā - no 40 līdz 70 eiro, un tikai tie, kuru ienākumi nav lielāki par 700 eiro mēnesī.