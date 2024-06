Kurus cilvēkus uz Eiroparlamentu sūtītu Latvijas reģioni?

Partijā “Progresīvie” gan secina, ka Krievijas tuvums Latgalē šobrīd ir galvenais dienaskārtības jautājums un jāsaprot – ko ar to darīt. Partijas valdes locekle Mairita Lūse secina, ka Latgalē cilvēki Krieviju jūt krietni tuvāk, nekā mēs šeit Rīgā. “Viņi to jūt gan kā apdraudējumu, gan arī ierastā dzīvesveida, kas līdz šim nozīmēja braukšanu uz Krieviju, produktu vešanu no Krievijas apdraudējumu. Tas ir cilvēkiem tepat kaimiņos un viņi jūt, ka viņiem šis ceļš tagad ir nogriezts. Viņi reizē jūtas apdraudēti un ierobežoti, un šīs abas divas sajūtas, tās ir jālīdzsvaro,” saka Lūse.