FOTO: Katvaru muižā episki izdejots koncertuzvedums "Tiešišeit"

Koncertā piedalījās Agra Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”,TDA “Katvari” pamatsastāvs un BJDK “Varavīksne”, solo izpildīja Tīna Šveicere un Paulis Bārzdiņš. Skatuviskās tautas dejas izpildīja: TDA “Katvari” bijušo dejotāju sastāvs, TDA “Rotaļa” no Rīgas, TDA “Jaunība” no Jelgavas un VPDK “Dižbramaņi” no Rīgas.