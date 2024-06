Vīrietim piespriež cietumsodu par bērnu pavešanu un sava suņa seksuālu izmantošanu

Kā norāda Rīgas Austrumu prokuratūras prokurore: “Cietsirdība pret dzīvniekiem nereti tiek skaidrota ar cilvēku nevērīgo attieksmi pret dzīvnieku, uzskatot to par lietu, savu mantu vai īpašumu, kā tas izriet no Civillikuma. Līdz ar to daļa sabiedrības neizprot vai neuztver nopietni, ka pret dzīvnieku nav ļauts izturēties cietsirdīgi, nav ļauts to spīdzināt vai nogalināt.”