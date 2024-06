Jēzus ar SUP dēli Ventas Rumbā

No 31. maija līdz 30. septembrim Kuldīgas pilsētvidē norisināsies tēlniecības izstāde "Savā vietā!", kas apvieno vairākus tēlniekus vienotā radošā projektā. Supotājs uz dēļa Ventas vidū, no caurulēm radīti zvēri un sukulents dīķa vidū - ši ir tikai daži no objektiem, kas pilsētu pārvētuši par izstāžu zāli.