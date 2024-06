Austrumu slimnīcā nokļuvis pirmais cilvēks, kuru šogad sakodusi odze. Kā rīkoties, ja jums iekodusi čūska?

Tāpēc Austrumu slimnīcas mediķi aicina uzmanīties un darīt visu, lai no tikšanās ar odzi izvairītos: tā kā odze ir kurla, bet reaģē uz vibrācijām, tai var likt par sevi manīt, skrienot, lecot, sitot kājas pie zemes utt. Lai pļavā vai mežā izvairītos no odzes, būtisks ir stingrs apģērbs, zābaki virs potītēm, cimdi. Ja odze tomēr iekodusi, jāsaglabā miers, jācenšas sakosto ķermeņa daļu turēt mierā, to nedrīkst spiest, sūkt, griezt vai veikt citas darbības un iespējami ātrāk jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.