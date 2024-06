Valdība lems par finansējuma piešķiršanu "Liepāja 2027" nodrošināšanai

Projekta "Liepāja 2027" kopējie plānotie izdevumi laika periodam no 2022. līdz 2027.gadam ir 22,4 miljonu eiro, bet laika periodā no 2025. līdz 2027.gadam - 20,9 miljoni eiro. Ja tiks piešķirts valsts finansējums 10 miljonu eiro apmērā, tad no šīs summas 2025.gadā iezīmējami 1,8 miljoni eiro, 2026.gadā - 3,5 miljoni eiro, 2027.gadā - 4,6 miljonu eiro apmērā. Finansējumu plānots izmantot kultūras programmas īstenošanai, izdevumiem valsts institūcijām saistībā ar pasākuma nodrošināšanu, administrēšanai, monitoringam un izpētei, kā arī Latvijas tēla stiprināšanas kampaņas nodrošināšanai.