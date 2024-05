Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputāts Judins Daugavpilī piemin sarkanarmiešus

Vēl grūti ir neievērot, ka Rosļikovam un veterānam uz Daugavpilī ieplānoto sarkanarmiešu - Latvijas okupantu un to atbalstītāju - pasākumu līdzi ir devies arī partijas biedrs Igors Judins. Viņš vienlaikus ir arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas biedrs. Lieki piebilst, ka šīs komisijas darba nozīme šajās dienās ir īpaši augsta un sabiedrības acīs tās biedru rīcībai, lēmumiem jāizskatās maksimāli valstiski un nevis pretvalstiski tendētiem. 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās Igors Judins no "Stabilitātei!" saraksta tika ievēlēts ar 29 780 balsīm, 2858 plusiem un 250 svītrojumiem. Viņam ir Baltijas krievu institūtā iegūta augstākā izglītība (jurists). Līdz Saeimas darbam Judins strādājis AS "G4S Latvija" par objekta vadītāju.