Jūrmalniekus un kūrorta viesus tracina bedres uz pilsētas ielām. FOTO

Tā, piemēram, braucot pa Mežaparka prospektu no Bulduriem uz Dzintariem bedres saulainā laikā pat nevar pamanīt, jo ceļa klājums “mirguļo” no ceļa malās augošā sila priežu ēnām. Tikai pie vienas bedres bija uzlikta ceļinieku uzstādītā brīdinājuma zīme ielas vidū. Tāpat no bedrainā asfalta neizvairīties arī Jūras, Smilšu, Ērgļu, Rāznas ielās, kā arī Poruka un Strēlnieku prospektos. Bedrītes auto riepas sapluinīt draud arī arī piebraucot pie Pumpuru autobusu pieturas un pasta ēkas Strēlnieku prospektā, pārliecinājās Jauns.lv. Un, protams, uzskaitījumu, varētu turpināt vēl un vēl...