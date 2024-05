Rīgas maratonā piedalīsies vairāk nekā 33 tūkstoši dalībnieku no teju 100 valstīm: viss, kas jāzina par pasākuma norisi

“Mēs aicinām ikvienu atbalstītāju nākt līdzi just pazīstamajiem un citiem skrējējiem finiša tribīnē. Tā noteikti būs vislabākā vieta, kur vērot finišu un sniegt tik ļoti nepieciešamo atbalstu skrējējiem. Viens no atbalsta elementiem būs plakāti ar iedvesmojošiem, kā arī smieklīgiem saukļiem, jo skrējējiem būs nepieciešams dažāds uzmundrinājums,” aicina "Elektrum" pārstāvis un AS "Latvenergo" komercdirektors Dmitrijs Juskovecs.