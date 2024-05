Topošos autovadītājus samulsina CSDD teorijas jautājums

CSDD aicināja būt uzmanīgiem, pildot testu. Konkrētajā jautājumā pareizā atbilde: mežā ceļa apstākļi var būtiski atšķirties no klajumā esošajiem. Video redzams, ka ceļš meža masīvā ir apledojis. Tāpat jautājumā vaicā tieši par lielāko drošības risku konkrētajā situācijā, kas acīmredzami ir apledojums. Savukārt šaubīties par to, ka visi piedāvātie varianti ir pareizi, var likt vienā no variantiem sacītais par mājdzīvniekiem. Pastāv niecīga iespēja, ka no meža izskries mājdzīvnieks.