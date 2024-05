Lielais jautājums: "Vai ASV palīdzības programma spēs būtiski ietekmēt Ukrainas kara gaitu?"

Kolīzijas ASV Kongresā starp prezidentu Džo Baidenu un viņa oponentu Donaldu Trampu, kad Donalds Tramps beigu galos demonstrēja to, ka viņš it kā atrisinājis Ukrainas jautājumu, jo Džo Baidens to nav spējis, Andis Kudors vērtē kā sekundāras: “Manis pēc, kaut vai tādas kombinācijas, galvenais – ka tik Ukraina saņem palīdzību!”