Uzsākta parakstu vākšana pret agresīvajiem telemārketinga zvaniem

Teju katram no mums vismaz reizi bijis zvans no nepazīstama numura. Jūs paceļat un tur jums sāk piedāvāt dažādas lietas, preces. No vienas puses - ir cilvēki, kuriem tas nepatīk, bet no otras - telemārketings ir uzņēmējdarbība. Uzrunātās kompānijas uzsver, ka apzīmējums "agresīvais" telemārketings ir pārspīlēts. Tostarp šie uzņēmumi nodokļos Latvijas budžetā ienesot vairākus miljonus eiro.