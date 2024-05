Homoseksuāls Ganas pilsonis tiesas ceļā izcīna patvērumu Latvijā

Tiesa, izvērtējot lietas materiālus, secinājusi, ka neesot objektīva pamata apšaubīt pieteicēja patvēruma lietas izskatīšanas gaitā sniegtās informācijas patiesumu. Tiesa pieteicēja stāstu par to, ka no Ganas viņš bijis spiests izbraukt, jo jutās vajāts viņa seksuālās orientācijas dēļ, uzskatīja par "konsekventu un līdz ar to arī ticamu".