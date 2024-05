"Arī pats esmu braucis mašīnā, kas pa ceļam aizdegas" - jaunais režisors Rihards Romušs vēlas rādīt reālo jauniešu ikdienu

Jā, daļēji es to apzinājos, bet vispirms sāku uzņemt citu filmu – par deviņdesmitajiem gadiem, par futbolistu, kurš trenējas Limbažu komandā, ko slēdz nepietiekama finansējuma dēļ. Galvenais varonis dodas uz Rīgu, lai sportotu tur, bet viņa meistarība nav pietiekami augsta, un tad treneri viņam piedāvā šūt futbola komandai formastērpus. Šo scenāriju sporta drāmai ar komēdijas elementiem uzrakstīju jau 2021. gadā, bet nevarēju filmu pabeigt – nebija līdzekļu. Vienlaikus man bija iesākts otrs scenārijs, un, to pieslīpējot, tapa Gandrīz vecpuisis. Jā, komēdija ir grūts žanrs, bet man ikdienā ir pietiekami daudz pozitīvisma, turklāt esmu profesionāli apguvis kino veidošanu. Studēju Fjodora Bondarčuka kinoskolā, kas bija starptautisks izglītības projekts ar vieslektoriem, divu gadu programmu – scenāriju rakstīšana, režija, darbs ar kameru, montāža. Tas, protams, bija pirms Krievijas pilna mēroga kara, mācījos attālināti. Tā kā vēlējos radīt kino plašam skatītāju lokam, ieskaitot komēdiju, iestājos tur, un mācības deva man daudz, taču jau no 15 gadu vecuma kino veidošanu patstāvīgi apguvu no grāmatām.