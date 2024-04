Mieriņa: Jo vairāk sieviešu būtu augstos amatos, jo vairāk pasaulē būtu miera

Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka no citu valstu spīkerēm ir prieks dzirdēt, ka arvien vairāk sieviešu ieņem vadošos amatus un arī parlamentos ir labi pārstāvētas. "Latvijas parlamentā no 100 deputātiem 28 ir sievietes, un divus valsts augstākos politiskos amatus - spīkera un premjera - arī ieņem sievietes. Mēs spējam savienot gan izglītības apguvi, gan ģimenes dzīvi, mums katrai ir trīs bērni. Arī Saeimas Prezidijā šobrīd no pieciem amatiem trijos ir sievietes," pauda Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka ne tikai politikā, bet arī citās jomās sievietes uzņemas ļoti daudz.