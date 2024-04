ASV Kongresa Pārstāvju palātā apstiprināts atbalsts Ukrainai, kas notiks tālāk? Skaidro Eiropas vēlēšanu saraksta līdere Ivanna Voločija

Eksperti norāda, ka nav iespējams paredzēt, kā ASV militārais atbalsta apjoms palīdzēs Ukrainai turēt frontes līniju un, iespējams, atgūt okupētās teritorijas, bet ilgtermiņā daudz ir atkarīgs no turpmākās palīdzības Ukrainai. Mums, Latvijā un Eiropā, ir jāsaprot, ka Ukrainas uzvara karā ir lielā mērā atkarīga no ES, ASV, NATO un G7 valstu atbalsta Ukrainai. Ukrainas uzvara karā ir mūsu drošības garantija un mēs nedrīkstam pieļaut Eiropas un ASV nogurumu no kara. Mums ir jāsniedz Ukrainai viss nepieciešamais uzvarai nekavējoties!, saka Miks Celmiņš, Kustības “Par!” izpilddirektors Miks Celmiņš