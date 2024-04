Policija pabeigusi izmeklēšanu lietā par patēva seksuālu vardarbību pret jaunieti

Pagājušā gadā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirknī saņemta informācija no kādas Kuldīgas novada iedzīvotājas, ka viņas meita ir cietusi no seksuālas vardarbības no patēva puses. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un par notikušo uzsāka kriminālprocesu.