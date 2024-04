Saeimas komisija noraida priekšlikumu atklāt sabiedrībai amatpersonu algas

"Ikvienam cilvēkam ir jābūt brīvai iespējai vērtēt valsts un pašvaldību budžetu izlietojumu, tostarp amatpersonu atalgojumu. Informācijas atklātība ir cilvēktiesības, kas izriet no Satversmes 100. pantā nostiprinātās vārda brīvības. Lai viedokli paustu, jāsaņem ziņas uz kuru pamata to veidot. Informācijai ir jābūt saprotamai un aktuālai, uz kuras pamata ikviens var veidot savu viedokli, sagaidīt atbilstošus pakalpojumus un atklātību no valsts pārvaldes,” uzskata deputāts Kristovskis. Viņš atgādina, ka valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atalgojumu rada Latvijas nodokļu maksātāji, arī tāpēc informācijai ir jābūt publiskai.