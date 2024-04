Politologs: redzēsim, vai esam Trešā pasaules kara sākumā

"Tas noteikti nebija negaidīti, tas bija trieciens, reaģējot uz Izraēlas triecienu Irānas konsulātam Sīrijā 1. aprīlī. Visas 14 dienas nepārtraukti dzirdējām no Irānas, ka atbildes reakcija sekos. To var izskaidrot kā Irānas mēģinājumu [atbildēt un pie reizes] maksimāli neeskalēt situāciju. Jo viņu galvenais arguments balstās uz to, ka Izraēla ar to uzbrukumu ir pārkāpusi Vīnes konvenciju. Uzbrukumu viņi traktē kā uzbrukumu viņu teritorijai un tāpēc viņiem pēc starptautiskajiem likumiem ir tiesības uz aizsardzību," Sintija Broka komentēja Irānas uzbrukumu Izraēlai.