Kuldīgas novadā aicina mazgāt traktoru riepas — kamēr vieni ironizē, citi norāda uz skaudru pamatojumu

Vairāki komentētāji norāda, ka šādu dubļu dēļ radušās bīstamas situācijas uz ceļa, tika pieminēta arī pērn rudenī notikusī traģiskā avārija šajā reģionā. "Tie kuri gudri komentē un kuriem šis liekas nenormāli smieklīgs kuriozs… Pagājušo gad ceļa posmā Kabile-Kuldīga, gāja bojā puisis, kur zemnieki/zemjkopji pēc lauku darbiem ar traktoriem bija izmantojuši koplietošanas ceļu/šoseju atstājot to dubļainu… Man pašai ir gadijies ka samet mašīnu, it īpaši braucot no Kuldīgas uz Ventspili, tieši dēļ traktoru un tehnikas atstātiem dubļiem," atgādināja kāds komentētāja.