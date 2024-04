Nakts uz ceturtdienu būs vēsa

Naktī, sākot no valsts rietumiem, izklīdīs mākoņi. Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 11-16 metriem sekundē, no rīta tas pierims. Dienā no rietumiem pakāpeniski palielināsies mākoņu daudzums, saulainākā diena būs Latgalē. Pievakarē daudzviet Kurzemē un vēlāk arī vietām Vidzemē gaidāms lietus.