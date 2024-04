42% Latvijas iedzīvotāju iegulda naudu akcijās vai pensiju fondos

Starp respondentiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem visvairāk ir arī to, kuri tuvākajā laikā plāno investēt vairāk - 28%. Turklāt jauniešu vidū vairāk ir arī to, kuri plāno sākt ieguldīt, ja nedara to šobrīd. Aptauja rāda, ka jaunieši ir daudz atvērtāki riskantākiem finanšu instrumentiem - vairāk izvēlas akcijas un ieguldījumu fondus.