Latvijas visaugstākā sakrālā kapliča atkal pieejama bēru ceremonijām

"Kā turpmāk organizēs bēru ceremonijas, nezinu. Kapliča pieder pašvaldībai, tādēļ visu ar to saistīto organizēja pašvaldība. Katru aizgājēju nav pieņemts izvadīt no baznīcas. To dara tikai īpašos gadījumos, piemēram, ja aizgājējs bijis aktīvs draudzes loceklis vai darbojies draudzes labā,” aizvadītā gada rudenī vēstīja Opekalna luteriskās draudzes priekšniece Santa Pilskalne.