"Brūces ir sadzijušas, bet ir daudz neatspēkotu melu. Rakstīšu grāmatu par to visu!" Linda Mūrniece ķeras pie grāmatas rakstīšanas

“No manas pirmās dienesta pakāpes 1989.gadā (toreiz vēl milicijā) līdz dienai, kad kļuvu par iekšlietu ministri 2009.gadā pagāja 20 gadi (abas bildes arī tapušas ar šo gadu starpību). Pa vidu - daudz notikumu un smags darbs, kas mani tuvināja sapnim,” sociālajos tīklos raksta Linda Mūrniece.

“Un beigās atziņa - par sapņiem ļoti dārgi jāmaksā. Kopš manas demisijas no iekšlietu ministres amata ir pagājuši 13 gadi. Šķiet, tikai tagad brūces ir pavisam aizdzijušas un dažas vairs nesāp. Bet ir daudz neatspēkotu melu un noklusētu patiesību. Ir daudz atmiņu, pieredzes, skumju un cilvēku. Kas viss pelnījis dienasgaismu,” Mūrniece atklāj, kāpēc vēlas rakstīt grāmatu.

“Es neesmu no tiem, kas var ilgstoši darīt vienu monotonu darbu un es neprotu nosēdēt ilgi pie galda. Bet es to darīšu. Es rakstīšu savu grāmatu. Par saviem gadiem politikā, visvairāk par to, ko nozīmē būt pirmajai sievietei iekšlietu ministrei. Arī aizsardzības ministrei, pirmajai sievietei, tas posms manā dzīvē bija salīdzinoši mazs, bet ievērojams gan,” atklāj bijusī politiķe, “šodien šo lēmumu pieņēmu. Un tagad esmu to pateikusi skaļi. Atkāpšanās ceļa vairs nav. Vai ne?”

Ierakstam savā “Facebook” profilā ekspolitiķe arī pievienojusi savas fotogrāfijas no darba, visticamāk, vēl padomju milicijā un jau Iekšlietu ministres amatā, kad viņai salutēja augsti policijas virsnieki.

Šī nebūs Lindas Mūrnieces pirmā grāmata - līdz šim jau izmākušas divas ekspolitiķes grāmatas. 2020. gadā Mūrniece izdeva savu “Gandrīz gadagrāmata”, kas sekoja 2018. gadā izdotajai “Gandrīz dienasgrāmatai”, kurā Mūrniece runāja ilgām, zaudējumiem, vilšanos, spēku, darbu un politiku.

Linda Mūrniece gan neatklāj, kad gaidāma grāmatas iznākšana, taču, ņemot vērā bijušās ministres apņēmību, jādomā, ka pie grāmatas rakstīšanas tiks piestrādāts ikdienas.