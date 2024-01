Latvijas Preses izdevēju asociācija atklātā vēstulē ceļ trauksmi par problēmām “Latvijas pastā”

LPIA ziņo, ka “tiekoties ar VAS “Latvijas Pasts” vadību un mēģinot rast kopsaucējus sadarbībai, viņi saskārās ar stratēģiju, kas pēc būtības iznīcina Latvijas neatkarīgo presi un līdz ar to valsts informatīvo telpu."

"Liekot par vadmotīvu uzņēmuma peļņu, VAS “Latvijas Pasts” attīsta savus komerciāli izdevīgos produktus un pakalpojumus (piemēram, paku piegādes infrastruktūru)," vēsta asociācijas pārstāvji.

Viņuprāt, "VAS “Latvijas Pasts” akcionārs ir uzstādījis vienu mērķi - gūt iespējami lielāku peļņu. LPIA norāda, ka VAS “Latvijas Pasts” vadības pārstāvji ir pauduši, ja akcionārs būtu uzdevis veikt arī sociālo funkciju valsts informatīvās telpas nodrošināšanas jomā, viņi savu darbību organizētu šāda mērķa realizēšanā".

Asociācija uzsver, ka "nodaļu slēgšana noved pie valsts mazāk apdzīvoto vietu iedzīvotāju diskriminācijas, kas sevišķi attiecas uz sociāli neaizsargātām grupām un gados vecākiem cilvēkiem, izslēdzot tos no Latvijas informatīvās telpas un liedzot saņemt daudzus pakalpojumus".

"Pasta nodaļu skaita, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes pasliktināšanās rezultātā vērojama iedzīvotāju lavīnveidīga atteikšanās no drukātās preses abonēšanas, preses pazušana no attālākajiem veikaliem, kā rezultātā notiek drukātās preses faktiska iznīcināšana un ļoti lielas iedzīvotāju daļas izstumšana no valsts informatīvās telpas!” satraukumu pauž LPIA pārstāvji.

Tiekoties ar VAS “Latvijas Pasts” vadību, LR Kultūras ministru, LR Satiksmes ministru un šo ministriju pārstāvjiem, LPIA "uzsvērusi nepieciešamību panākt, lai VAS “Latvijas Pasts” pamatdokumentos tiek ietverta sociālā funkcija, pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana un esošās infrastruktūras saglabāšana visas valsts teritorijā ar mērķi nodrošināt ne tikai kvalitatīvas informācijas piegādi (drukātā prese) par vienādu cenu visā valsts teritorijā, kas ir Universālā Pasta Pakalpojuma mērķis, bet arī citus pasta sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem.”

“Latvijas Preses izdevēju vārdā LPIA vēršas pie valdības ar aicinājumu:

1. veikt nepieciešamās darbības, lai nekavējoties pārtrauktu VAS “Latvijas Pasts”, mūsuprāt, nepārdomāto rīcību pasta nodaļu slēgšanā;

2. VAS “Latvijas Pasts” pamatdokumentos iekļaut “sociālo funkciju”, lai saglabātu informācijas pieejamību valsts reģionos, nodrošinot fiziski iespējamu, cenas ziņā sasniedzamu pasta pakalpojumu pieejamību, kā arī savlaicīgu preses piegādi".

"Lūdzam valdošās koalīcijas deputātu un valdības izpratni, iedziļināšanos jautājuma būtībā un rīcību, lai netiktu iznīcināti drukātie mediji un noplicināts informatīvais lauks.”