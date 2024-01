Raivis Dzintars: Aleksandrs Kiršteins vairs nav "Nacionālās apvienības" biedrs

Politiķis Raivis Dzintars mikroblogošanas vietnē "x" nācis klajā ar paziņojumu, ka NA rindās politiķis Kiršteins vairs nav sastopams. Tomēr detalizētāku skaidrojumu par šādu notikuma pavērsienu politiķis nav minējis. Ar šo vēlos darīt zināmu, ka no šodienas Aleksandrs Kiršteins vairs nav Nacionālās apvienības biedrs. — Raivis Dzintars (@RaivisDzintars) January 25, 2024 Jauns.lv jau ziņoja, ka janvārī vizītē uz Ķīnu devās pieci opozīcijas politiķa Aināra Šlesera vadītās "Latvija pirmajā vietā" (LPV) frakcijas deputāti, divi "Nacionālās apvienības" (NA) pārstāvji un viena deputāte no partijas "Stabilitātei". Delegācijas vidū bija arī deputāts Aleksandrs Kiršteins. Šlesers ir informējis, ka 11 dienas ilgo ceļojumu pilnībā apmaksā Ķīnas valdība. Oficiālu iesniegumu ar lūgumu atbalstīt šo vizīti Saeimas prezidijam Šlesers nebija iesniedzis, arī komandējuma pieteikumus aizbraukušie deputāti neiesniedza. Ja Šlesera partijas frakcijā deputāti vienoti atbalstīja šo braucienu, tad NA viedokļi atšķiras. NA pārstāvis Saeimas prezidijā Jānis Grasbergs uzsver, ka, "viņaprāt, frakcijas biedriem kavējumu attaisnot nebūs pamata". Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA) piebildis, "ja partijas biedri būtu informējuši par ieceri braukt uz Ķīnu, frakcija to neatbalstītu, taču partija par ieceri neesot zinājusi".