Sāk sodīt kravas transporta vadītājus, kuri turpina braukt caur Rīgas centru

Rīgā sāk sodīt kravas transporta vadītājus, kuri neievēro tranzīta satiksmes aizliegumu pilsētas centrā.

Kopš pagājušās nedēļas Rīgā cauri pilsētas centram ir aizliegta kravas transportlīdzekļu tranzīta satiksme. Pirmajās dienās pēc jaunās satiksmes organizācijas ieviešanas Rīgas pašvaldības policija noteikumu pārkāpējus brīdināja, bet no šodienas tiek sākti administratīvā pārkāpuma procesi ar sodu piemērošanu.

Pirmdien kravas transportlīdzekļu kustību aizlieguma zonā Daugavas labajā krastā uzrauga vairākas Rīgas pašvaldības policijas ekipāžas, savukārt Daugavas kreisajā krastā šāda veida pārkāpumiem pastiprinātu uzmanību pievērš ikdienas norīkojumā esošās ekipāžas.

Pašvaldība atgādina, ka Ceļu satiksmes noteikumos zīme "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" nosaka aizliegumu braukt kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām vai, kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai. Par ceļa zīmes prasības neizpildīšanu, transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu 30 eiro apmērā.

Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, aizliegums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā vai brauc saņemt kravu, un speciālajiem transportlīdzekļiem, piemēram, autoceltņiem, kas brauc veikt darbus zonā, kura apzīmēta ar konkrēto ceļa zīmi. Tāpat aizliegums neattiecas uz transportlīdzekļiem ar kuriem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā notiek vadīšanas iemaņu pārbaude.

Kā vēstīts, Rīgā veiktas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas turpmāk aizliedz tranzīta satiksmi cauri pilsētas centram. Tranzīta satiksme abos virzienos aizliegta uz Akmens tilta, Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, no Ģ. Radziņa krastmalas līdz 13.janvāra ielai, 11.novembra krastmalas posmā no 13.janvāra ielas līdz Vanšu tiltam, kā arī Eksporta ielas posmā no Vanšu tilta līdz Hanzas ielai.

Kravas transporta pilsētas centra apbraukšanas karte

Šie ir tikai pirmie tranzīta satiksmes aizliegumi no plašāka aizliegumu plāna, kas izmaiņas paredz arī Brasas un Grīziņkalna apkaimēs, liedzot tranzīta satiksmi, piemēram, pa Pērnavas, Zirņu un Senču ielu.

Rīgas pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem un ņemt vērā jaunās satiksmes organizācijas izmaiņas.