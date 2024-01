Kuri jaunieši ir atbrīvoti no valsts aizsardzības dienesta? Un, kas jādara, ja pavēste saņemta?

Valsts aizsardzības dienesta (VAD) trešajā iesaukumā paredzēts rekrutēt 480 personas. Brīvprātīgi tam pieteikušās 515 personas, no kurām vairāk nekā 320 pēc veiktajām veselības pārbaudēm ir atzītas par dienestam derīgām, ziņo portāls "Mammamuntetiem.lv", atsaucoties uz LVportāls.

Trūkstošo jauniesaucamo skaitu dienestam, kas sāksies šī gada jūlijā, paredzēts nodrošināt, rīkojot atlasi pēc nejaušības principa.

Aizsardzības ministrijas (AM) apkopotie dati liecina, ka Latvijā šobrīd ir 22 539 vīriešu – Latvijas pilsoņu – vecumā no 18 līdz 19 gadiem. No tiem 3581 pilsonis pirmsšķietami atbilst valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas prasībām un tiks pakļauts atlasei.

Šāds skaits veidojas, ņemot vērā, ka no VAD ir atbrīvoti jaunieši, kuri:

pēc pilngadības sasniegšanas turpina izglītību (izņemot augstāko izglītību);

pastāvīgi dzīvo ārzemēs;

ir ar sodāmību;

ir ar VAD neatbilstošu veselības stāvokli;

ir vienīgie apgādnieki vai aprūpētāji;

atbilst citiem Valsts aizsardzības dienesta likumā noteiktajiem gadījumiem.

Kopumā paredzēts atlasīt 300 iesaucamos, rēķinoties ar to, ka dažādu iemeslu dēļ apmēram puse nebūs dienestam derīgi. Pēc veselības pārbaužu veikšanas dienestā tiks iesauktas 150 personas.

Izloze – ar gadījumskaitļu ģenerēšanas programmu novērotāju klātbūtnē

Jauniesaucamo atlase notiks 23. janvārī plkst. 10.00. Ikviens ir aicināts sekot līdzi atlases procesam tiešraidē, kas 23. janvārī tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijas “Facebook” kontā un platformas “YouTube” kanālā “Latvijas armija”.

Kā atlases novērotāji klātienē piedalīsies plašsaziņas līdzekļu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji. Pieteikšanās novērošanai klātienē jau ir noslēgusies, informē AM.

Atlases norisi nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 409 “Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm”.

Katram atlasei pakļautajam jaunietim tiek piešķirts kārtas numurs attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Pašu atlasi veiks ar speciālu gadījumskaitļu ģenerēšanas programmu, kuru Militāro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komanda MilCERT atzinusi par drošu, informē AM Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Vitālijs Rakstiņš.

MK noteikumu 32. punkts paredz, ka minimālais atlasāmo kārtas numuru skaits no katras administratīvās teritorijas ir viens, izņemot gadījumu, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā atlasei pēc nejaušības principa nav reģistrēts neviens iesaucamais.

Kā paziņos atlases rezultātus

Atlases rezultāti 23. janvārī tiks atspoguļoti anonimizēti – ar iesaucamo kārtas numuriem. Divu nedēļu laikā pēc atlases valsts aizsardzības dienestam atlasītajiem jauniešiem tiks nosūtīta pavēste par ierašanos uz veselības pārbaudi noteiktā datumā un laikā.

Pavēste tiks nosūtīta uz jaunieša oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi vai, ja tāda nav reģistrēta, uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

Pavēstes uz e-adresi tiks nosūtītas jau izlozes dienas, 23. janvāra, vakarā vai nākamajā dienā, informē AM Preses nodaļas vadītājs Roberts Skraučs. Elektroniskā adrese ir obligāta valsts aizsardzības dienestam pakļautajiem. Proti, Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 15 līdz 27 gadu vecumam ir obligāta oficiālā elektroniskā adrese. Tā paredzēta kā patlaban primārais, taču turpmāk vienīgais veids Aizsardzības ministrijas saziņai ar valsts aizsardzības dienestam pakļautajām personām, nosūtot lēmumu par iesaukumu.

Kas jādara pēc pavēstes saņemšanas

Saņemot informāciju par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un ierašanos uz veselības pārbaudi, iesaucamajam piecu darba dienu laikā ir pienākums aizpildīt pieteikuma anketu, par ko būs norāde pavēstē. Anketu varēs aizpildīt elektroniski vienotajā rekrutēšanas platformā klustikaravirs.lv vai rakstveidā, parakstot un nosūtot pa pastu AM, ievietojot pavēstei pievienotajā iepriekš apmaksāta sūtījuma aploksnē.

Jauniesauktajam ir pienākums AM pavēstē norādītajā datumā un vietā ierasties uz veselības pārbaudi.

Par neierašanos uz veselības pārbaudēm paredzēts administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods līdz 350 eiro.

Veselības pārbaudi veiks Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centrs Rīgā, Ezermalas ielā 6 C.

Pirms ierašanās uz veselības pārbaudi jaunietim ir nepieciešams pašam saņemt ģimenes ārsta izziņu (veidlapa Nr. 027/u).

Kas notiks pēc veselības pārbaudes veikšanas

AM Valsts aizsardzības dienesta departaments pēc veselības komisijas atzinuma saņemšanas, izvērtējot visu informāciju par iesaucamā atbilstību valsts aizsardzības dienestam, pieņem vienu no Valsts aizsardzības dienesta likumā paredzētajiem lēmumiem:

IESAUKT – lēmumā norādīts laiks un dienesta vieta, kur jāierodas;

ATLIKT – iemesls un termiņš, uz kādu laiku VAD atlikts;

NEIESAUKT – neatbilst VAD noteiktajām prasībām, noņemt no VAD uzskaites.

AM Valsts aizsardzības dienesta departamena lēmums iesaucamajam tiks paziņots uz e-adresi vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu.

Jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ tomēr netiks rekrutēti jūlija iesaukumā, saņems attiecīgus lēmumus vai nu par neiesaukšanu, vai dienesta atlikšanu.

Laika grafiks

23. janvāris – notiek atlase VAD pēc nejaušības principa.

26. janvāris–1. februāris – tiek izsūtītas pavēstes par iesaukšanu VAD.

19. februāris–28. marts – notiek jauniesaucamo veselības pārbaude.

2. aprīlis–12. aprīlis – tiek pieņemts lēmums par iesaukšanu VAD, iesaukšanas atlikšanu vai neiesaukšanu.

19. jūlijs – jauniesauktie uzsāk VAD.

Dienesta atlikšana

Valsts aizsardzības dienestu var atlikt uz vēlāku laiku, bet ne ilgāk kā līdz 26 gadu vecumam un tikai svarīgu iemeslu dēļ.

Piemēram, par svarīgiem varētu tikt uzskatīti iemesli, ja iesaucamais:

ir ieguvis stipendiju augstskolā;

ir valsts izlases dalībnieks kādā sporta veidā;

atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

saskaņā ar likumu kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam vai viņam ir citi svarīgi ģimenes apstākļi.

Lēmuma apstrīdēšana

AM lēmumu par iesaukšanu vai neiesaukšanu valsts aizsardzības dienestā vai tā atlikšanu iesaucamais varēs apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisijai. Savukārt komisijas lēmumu iesaucamais varēs pārsūdzēt tiesā.

Kontroles komisija kontrolē un pārskata Aizsardzības ministrijas pieņemtos lēmumus, izskata personu sūdzības par šiem lēmumiem, kā arī pieņem lēmumus par iesaukšanu alternatīvajā dienestā.

Kā noritēs dienests trešajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam

Valsts aizsardzības dienesta trešais iesaukums sāksies šā gada 19. jūlijā un ilgs 11 mēnešus. Dienesta izpildes vieta – Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde Ādažos. Pirmajās divās nedēļās jauniesauktie dzīvo dienesta vietā un iepazīst militāro vidi, reglamentu, pierod pie režīma, skaidro NBS Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vecākais instruktors, štāba virsseržants Lauris Krīgers.

Šim posmam seko pamatapmācība 10 nedēļu garumā, kurā jauniesauktie apgūst ieročus, izdzīvošanas prasmes, ierindas apmācību, attīsta fizisko sagatavotību. Pēc pirmajām piecām pamatapmācības nedēļām notiek zvēresta nodošana. Pēc pamatapmācībām karavīri apgūs noteiktu specializāciju, kam seko piecu mēnešu dienests kādā no NBS vienībām. Dienesta gaitā VAD karavīri piedalās vidēji divās lielās starptautiska mēroga mācībās, skaidro Krīgers.

Par valsts aizsardzības dienestu

Valsts aizsardzības dienests ir daļa no visaptverošas valsts aizsardzības, lai stiprinātu Latvijas aizsardzības spējas. “VAD ir moderna atbilde uz mūsdienu ģeopolitiskajiem draudiem ar mērķi veicināt valsts aizsardzības spēju stiprināšanu. Tas ir veids, kā valsts aizsardzībā iesaistīt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, sniedzot tai militārās pamatiemaņas un apziņu par savas valsts vērtību,” vēstīts AM tīmekļvietnē.

Turpat norādīts: “VAD sniedz iespēju iesaistīt ikvienu Latvijas pilsoni valsts aizsardzībā, dodot iespēju apgūt jaunas prasmes, iemaņas, zināšanas par aizsardzības nozari un industriju, kā arī veidot pamatu tālākai savas profesionālās karjeras attīstībai. VAD ir lieliska iespēja jauniešiem iepazīt militāro jomu, kļūt par daļu no valsts aizsardzības kopienas, iegūt jaunus draugus un potenciālus sadarbības partnerus, kā arī pēc dienesta veidot sabiedriskas organizācijas un uzņēmumus, kas varētu palīdzēt stiprināt valsts aizsardzības spējas.”