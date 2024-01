Gadumijā ugunsdzēsējiem bijis daudz darba, vairākkārt deguši atkritumu konteineri

Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Viktorija Gribuste, no 31.decembra plkst.6.30 līdz 1.janvāra plkst.6.30 dienests saņēma 78 izsaukumus - 52 uz ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi izrādījās maldinājumi.

Vecgada dienā ap plkst.16.30 Rīgā, Krasta ielā, divstāvu sabiedriskā ēkā pie ieejas dega tirdzniecības aparāts un sadzīves mantas 2,5 kvadrātmetru (m2) platībā. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki.

Plkst.21.41 saņemts izsaukums uz Dārza ielu Dobelē, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā aizdegās Ziemassvētku eglīte, bet no tās - starpstāvu pārsegums. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD).

Jaunā gada rītā ap plkst.5 Talsu novada Stendē dega vieglā automašīna 6 m2 platībā. Mēģinot nodzēst ugunsgrēku pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD.

Ap to pašu laiku Jēkabpilī, Draudzības alejā, piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega adventes vainags 0,5 m2 platībā. Mājokļa iemītnieki degošo vainagu nodzēsa pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās un evakuējās no dzīvokļa. Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja un izvēdināja telpas.

Jaunajā gadā pirmais izsaukums tika saņemts jau trīs minūtes pāri pusnaktij. Aculiecinieki informēja, ka Ropažu novada Stopiņu pagastā visticamāk pirotehnisko izstrādājumu lietošanas rezultātā ir aizdegusies atkritumu konteineru nojume. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka Ropažu novada Stopiņu pagastā ar atklātu liesmu deg nojume un atkritumu konteineri 40 m2 platībā.

Pēc tam VUGD saņēma vēl 37 izsaukumus, kuros nelielā platībā dega atkritumi atklātā teritorijā vai atkritumu konteineros, kas visbiežāk bija dažādas degošas pirotehnisko izstrādājumu iepakojuma kastes, kā arī no pirotehniskajiem izstrādājumiem vai nomesta izsmēķa aizdegušies sadzīves atkritumi konteinerā. Šādi izsaukumi saņemti Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Olainē, Jūrmalā, Limbažu novadā, Daugavpilī, Krāslavas novadā, Cēsu novadā, Ķekavas novadā, Salaspils novadā, Mārupes novadā.