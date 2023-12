Svētkos būs izmaiņas ap 500 reģionālo autobusu maršrutos

ATD aicina svētkos pasažierus pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā "www.atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portāla "1188.lv" sadaļā "Satiksme".

ATD arī informē, ka izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 15 pārvadātāji - AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Tukuma auto", SIA "Dobeles autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Gulbenes autobuss", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera".

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.