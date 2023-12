Aitas uz Tallinas šosejas, Līgatnes pārceltuve slēgta automašīnām, trakais autopārītis Jelgavā: kriminālā province

Arī Jelgavā līdz galamērķim nenokļuva kāds jauniešu pārītis, kurš ar savām automašīnām teju divas reizes pārsniedza braukšanas ātrumu. Bet Daugavpilī tramvaju satiksmi apturēja smagā fūre, kura taranēja apgaismes stabu. Pārvietošanos neuzlabo arī laikapstākļi: Līgatnē Gauja appludinājusi pārceltuves autouzbrauktuves, bet Neretas mežos lielās sniega kupenas kādai sievietei traucēja atrast ceļu uz mājām.

Ādažu policistu jestrie autopiedzīvojumi

Visjestrāk Ādažu novada pašvaldības policisti nostrādāja Ziemassvētku dienā, kad cēli uz savu kūti pa dižceļu aulekšojoša avju trijotne, kura bija pamukusi no saimniekiem. Lai avīm nebūtu problēmu pa noslogoto Tallinas šoseju droši nokļūt līdz dzimtajam aplokam, viņas uz mājām pavadīja policijas ekipāža ar ieslēgtām bākugunīm, ko savās videotelefonu kamerās steidza iemūžināt autobraucēji, par ko likumsargi ir priecīgi. Viņi vēsta:

“Aitiņas Ziemassvētkus sagaidīja mājās. Paldies Zandai Engerei par amizantā notikuma iemūžināšanu.” Viss pareizi: Ziemassvētkos taču lopiņiem pēc tradīcijas pienākas būt savā vietā – kūtiņā!

Policisti Ādažos aiztur dzērājšoferi:

Savukārt tik priecīgi viņi nebija, kad kādā tumšā stundā viņiem kopā ar kolēģiem no Valsts policijas uz lielceļa nācās aizturēt kārtējo dzērājšoferi. Šoreiz pie BMW stūres bija sēdies 1987. gadā dzimis vīrs 1,55 promiļu reibumā. Pārējie var atviegloti nopūsties, ka tai brīdī uz ceļa bija nevis aitas, bet gan policisti.

Jelgavā policisti aptur traku “autopārīti”

Savukārt pirms nedēļas Valsts policijas Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas darbinieki, veicot satiksmes uzraudzību Jelgavā, pārsteidza divi tandēmā braucoši spēkrati – “Audi” un “BMW”. Abi automobiļi traucās ar nepilniem 140 km/h, atļauto 50 km/h vietā. Par šo pārgalvīgo braukšanas ātruma izvēli abiem transportlīdzekļu vadītājiem piemērots naudas sods 540 eiro apmērā, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas liegums uz divpadsmit mēnešiem. Policija informē, ka neilgi pirms Ziemassvētkiem, 23. decembra vakarā, pulksten 21:10 Atmodas ielā tika pamanīti divas automašīnas – “Audi” un BMW, kas atļauto 50 km/st vietā traucās ar 140 kilometru stundā ātrumu:

“Policijas mašīnā esošā ātruma kontroles iekārta apliecināja, ka tuvošanās ne tikai liekas pārlieku strauja, bet arī ir ļoti pārgalvīga. Likumsargi nekavējoties abiem vadītājiem lika apturēt automobiļus.

Pārbaudot spēkratu vadītāju identitāti, likumsargi konstatēja, ka pie “Audi” stūres sēdies kāds 18 gadus vecs jaunietis, savukārt BMW spēkratu vadījusi kāda 19 gadus veca meitene. Tāpat noskaidrots, ka abi jaunieši savstarpēji ir pazīstami un šo ātrumpārkāpumu veikuši saskaņoti.

Par šo pārkāpumu katram no transportlīdzekļu vadītājiem uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Katram jaunietim piemērots naudas sods 540 eiro apmērā, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz divpadsmit mēnešiem.”

Neretā izglābj Ziemassvētku eglītes mednieci

Dienu pirms Ziemassvētku svētvakara labu darbu policisti paveica Sēlijā, kur no meža izveda apmaldījušos svētku koka meklētāju. Valsts policija informē, ka 23. decembra vakarā Valsts policija saņēma informāciju, ka Aizkraukles novadā, Neretas pagasta mežā, iespējams, apmaldījusies un saviem spēkiem netiek ārā kāda 1951. gadā dzimusi sieviete, kura pēc kaimiņa teiktā devusies uz tuvējo mežu svētku egles meklējumos. Sievietes kaimiņš bija bija uztraucies par viņas neierasti ilgo prombūtni:

“Kā sacīja vīrietis, kundze no dzīves vietas izejot, teikusi, ka dosies uz mežu pēc svētku eglītes. Ņemot vērā, ka dienas gaisma jau sen bija izdzisusi, vīrietis sācis uztraukties par kaimiņienes drošību. Papildu bažas radījuši gan ziemas laikapstākļi, gan tas, ka sievietei esot problēmas ar veselību.

Mājās atstātais telefons, iedegtā gaisma un ieslēgtais televizors apstiprināja to, ka sievietei patiešām bija padomā neilga pastaiga uz mežu pēc eglītes. Drosmīgais kungs devies uz kaimiņienes norādīto meža masīvu, lai uzmeklētu viņu. Mēģinājis sasaukt, bet atbildi tā arī nesagaidīja. Jau pavisam drīz saprata, ka paša spēkiem tas nebūs iespējams un būs nepieciešama glābēju iesaiste, tāpēc informēja par notikušo Valsts policiju.

Valsts policijas amatpersonas nekavējoties rīkojās, uzsākot meklēšanas darbus, izmantojot bezpilota gaisa kuģus – dronus un termokameras, kā arī piesaistot kolēģus no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķus.

Pateicoties visu glābēju profesionalitātei un policijas tehniskajam aprīkojumam, neilgi pirms pusnakts kundze tika atrasta norādītajā meža masīvā un izvesta no tā. Nekavējoties sieviete tika nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku rokās, un devās uz medicīnas iestādi, lai pārliecinātos par veselības stāvokli. Medicīnas iestādē tika veiktas visas nepieciešamās pārbaudes un mediķi pārliecinājās, ka sievietes veselībai briesmas nedraud”.

Valsts policija šādos gadījumos aicina iedzīvotājus atcerēties laicīgi parūpēties par savu drošību un nepalikt vienaldzīgiem arī pret līdzcilvēkiem, jo arī nevainīga doma par pastaigu mežā var izvērsties ārkārtas situācijā.

Autobraucējiem slēdz Līgatnes pārceltuvi

Sakarā ar straujo ūdenslīmeņa celšanos Līgatnes pārceltuve šobrīd ir pieejama tikai kājāmgājējiem, spēkratiem jāmēro ievērojams apkārtceļš pa tiltiem. (Foto: Dabas aizsardzības pārvalde)



Dabas aizsardzības pārvalde ziņo, ka straujās laikapstākļu maiņas ir veicinājušas ūdenslīmeņa būtisku palielināšanos Gaujā. Daļēji ūdens sedz Līgatnes pārceltuves uzbrauktuves, tāpēc drošības apsvērumu dēļ pārceltuve šobrīd strādā nepilnā režīmā – no vienas upes krasta uz otru pārvieto tikai gājējus. Transportlīdzekļu apkalpošana šajā brīdī ir pārtraukta un tiks atjaunota ūdens daudzumam upē sasniedzot līmeni, kas ļauj droši pārvietot arī spēkratus:

“Pārceltuves darbu ik gadu būtiski ietekmē laikapstākļi – pali, lietusgāzes, ilgstošs sausums un tā tālāk. Arī šogad šis ir jau otrais dabas izraisīts pārceltuves darbības traucējums, jo pavasara vižņi, koku sanesumi un augstais ūdenslīmenis sabojāja Līgatnes pārceltuves uzbrauktuvi.

Līgatnes pārceltuve tika izveidota pēc II Pasaules kara. Kad tika izpostīts tilts pār Gauju. Jaunradītais prāmis kalpoja kā transporta ceļš Līgatnes papīrfabrikas darbiniekiem. Šobrīd prāmis darbojas gan kā satiksmes līdzeklis, kas savieno Līgatni un Pārgauju, gan kā iecienīts tūrisma objekts. Mūsdienās prāmis jo īpaši nozīmīgs ir vietējiem iedzīvotājiem, kuriem bez prāmja palīdzības būtu jāmēro 40-50 km garāks ceļš.

Prāmis pār Gauju Līgatnē ir vienīgā šāda tipa pārceltuve Baltijā un vienīgā Gaujas pārceltuve. To veido divas kopā sastiprinātas laivas, uz kurām ir dēļu klājs. Pāri upei nostieptā trose neļauj prāmi aiznest pa straumi uz leju, bet no krasta uz krastu to pārvieto straumes spēks. Pārceltuve ir tehnikas vēstures piemineklis.”

Daugavpilī staba dēļ aptur tramvajus

Daugavpilī smagā fūre ar savu platformu aizķerot apgaismes stabu paralizēja tramvaju kustību. (Foto: Daugavpils satiksme)



Savukārt Daugavpilī pāris dienas pirms Ziemassvētkiem uz vairākām stundām bija traucēta 3. maršruta tramvaja satiksme jeb – tie vienkārši nekursēja. Ja galvaspilsētā ielu dzelzceļa satiksmi aptur vieglās automašīnas, tad Latvijas otrajā lielākajā pilsētā to izdarīja smagā fūre ar savu platformu aizķerot laternas stabu, kas starp tramvaja līniju un autojoslu.