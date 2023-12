Dana Reizniece-Ozola nosauc Gada cilvēkus – prezidentu un Jelgavas cietuma darbinieci

Viņa nespēja izvēlēties starp divām personībām un par Gada cilvēkiem atzīst divus – vienu plašāk zināmu, bet otru - mazāk populāru.

No sabiedrībā populārajiem viņa nosauca šogad ievēlēto Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, pēc kura ievēlēšanas „cilvēki šķiet beidzot saprata, ka prezidents var būt ne tikai profesionāls un ārpolitikā spēcīgs, kas ir viena no viņa galvenajām lomām, bet arī ļoti pieejams sabiedrībai, nekļūstot „lēts”. Jo šai ziņā jābūt līdzsvaram - dažkārt cilvēks, kļūstot pieejams, viņš paliek par tādu kā „čomu””. Edgars Rinkēvičs šai ziņā nav zaudējis ne savu autoritāti, ne cieņu un par to Danai Reizniecei–Ozolai ir liels prieks.

Otrs cilvēks, ko viņa grib izcelt ir mazāk zināma personība – Jelgavas cietuma sociālā darbiniece Ēvija Teilāne. „Kad pagājušajā gadā ar viņu iepazinos un šogad ar viņu īpaši daudz pastrādāju šaha projektu ieviešanā Jelgavas cietumā, es tik ļoti novērtēju to, ka mūsu valsts pārvaldē, šai gadījumā ieslodzījuma vietās, strādā cilvēki, kas neskaita stundas, kas ar ļoti lielu cieņu izturas pret saviem klientiem, kas dara visu, lai sagādātu jaunus projektus, jaunas iespējas, šai gadījumā, lai ieslodzītie varētu spēlēt pasaules ieslodzīto šaha čempionātā, kas nāk vakaros, kas iedvesmo, kas mēģina panākt, lai viņi tiktu vaļā no saviem sliktajiem ieradumiem, būtu motivēti atgriezties normālā dzīvē.

Viņa ir mans brīnums un atklājums šajā gadā. Un es priecājos, ka mums ir tādi cilvēki. Jo vairāk tādu būs, jo mēs būsim stiprāka sabiedrība un spēcīgāka valsts,” saka Dana Reizniece-Ozola.

