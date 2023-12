Kā vērojams foto reportāžā, Evika Siliņa ar svītu pacietīgi gaidīja augstos viesu Rīgas Centrālajā stacijā uz perona, līdz, kā paredzēts pēc saraksta, ap 10.43 Rīgā iebrauca vilciens no Viļņas.

Jauns.lv jau rakstīja, ka jaunatklātā dzelzceļa satiksme starp Viļņu un Rīgu izrādījusies ārkārtīgi pieprasīta, jo gan pirmais reiss, kā arī pārējie līdz pat jaungada brīvdienām ir pilnībā izpārdoti. Tomēr biļetes Lietuvas premjerministrei Ingrīdai Šimonītei un Lietuvas satiksmes ministram Marjum Skuodim biļetes atradās un viņi veiksmīgi ieradās Rīgā, kur viņus silti sagaidīja Latvijas premjere ar kolēģiem. Premjeres smaidīja un smējās, Evika Siliņa augsto viešņu aicināja nelielā pastaigā pa Rīgu līdz Brīvības piemineklim.

Dāmas smejas. (Foto: Valsts kanceleja. )

Pirms brauciena ar vilcienu uz Rīgu Ingrīda Šimonīte norādīja, ka brauciens ar vilcienu ir "eiropeisks paradums". "Daudzi no mums ir izmēģinājuši dažādus pārvietošanās veidus braucieniem starp Viļņu un Rīgu - esam lidojuši ar lidmašīnu, braukuši ar automobili, izmantojuši autobusu. Tagad šīs iespējas papildinās, iespējams, visilgtspējīgākais pārvietošanās veids, kas ir pa dzelzceļu," Šimonīte teica Viļņas dzelzceļa stacijā, pirms ceļā devās pirmais pasažieru vilciens uz Rīgu. Viņa uzsvēra, ka brauciens ar vilcienu ir "eiropeisks paradums".

Tikmēr Lietuvas satiksmes ministrs Marjus Skuodis norādīja, ka vilciena pieturas izveide, piemēram, Jonišķos, ir daļa no reģionālās politikas. Viņš pauda cerību, ka nākotnē maršrutu papildinās savienojums ar Tallinu un būs vairāk maršrutu uz Latviju. "Mums ir jāpaplašina vilciena maršruts no Rīgas uz Tallinu, un mēs to patiešām vēlamies izdarīt, un trim valstīm vajadzēs turpināt rīkoties," sacīja ministrs, piebilstot, ka nepieciešams ir savienojums arī caur Daugavpili.

Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst.6.30, no Kaišadores - plkst.7.14, no Šauļiem - plkst.8.51, no Jonišķiem - plkst.9.30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst.10.06, bet Rīgas Centrālajā stacijā - plkst.10.43.

No Rīgas uz Viļņu vilciens katru dienu aties plkst.15.28, no Jelgavas - plkst.16.08, Šauļos vilciens ieradīsies plkst.17.21, bet Viļņā - plkst.19.51.

Standarta biļetes cena braucienam ir 24 eiro. Vienlaikus paredzēts, ka bērniem līdz sešu gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu vilcienā, brauciens ir bezmaksas, bet bērniem vecumā no sešiem līdz 16 gadiem ir 30% atlaide.

Vilcienā pasažieriem būs pieejamas 142 sēdvietas un četri statīvi velosipēdiem.