Nogruvumu izraisījis atkusnis un lielais nokrišņu daudzums, kas radījis zemes noslīdeni, kuru atbalsta siena nav noturējusi, informē pašvaldība.

Pašvaldība ir paziņojusi, ka "uzņemsies atbildību" un nodrošinās sporta laukuma pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, taču plāno sākt tiesvedību, lai radušos izdevumus piedzītu no projektēšanā un būvniecībā iesaistītajām atbildīgajām amatpersonām un uzņēmumiem.

Gabionu siena vēl atradās būvniecības procesā. Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, "neparedzēta un nepieļaujama svēršanās" bija konstatēta jau vasaras beigās pēc augusta lietavām. Kopš augusta atbalsta sienas stāvoklim tika sekots līdzi, regulāri veicot mērījumus. Pašvaldība paralēli meklēja risinājumu, kā sienu nostiprināt, lai tā pilnvērtīgi veiktu savas funkcijas un būtu droša. Risinājums tika rasts, projekta dokumentācija iesniegta saskaņošanai būvvaldē, esot bijis plānots šonedēļ sākt gabionu nostiprināšanas darbus, "taču neplānotais atkusnis liedza uzsākt būvdarbus".

18. decembrī procesā iesaistītās puses ārkārtas būvsapulcē vienojās par šobrīd darāmajiem darbiem. Būvniekam uzdots novērst turpmāku nogruvumu veidošanos. Tiks norobežota papildu teritorija, lai tai nepiekļūtu nepiederošas personas un neradītu bīstamību veselībai un dzīvībai. Laikapstākļu dēļ nav iespējams uzsākt atbalsta sienas atjaunošanas darbus jau šajā nedēļā, taču tas tiks darīts, līdzko būs iespējams, vēsta pašvaldība.

Sākotnēji bija iecerēts pārbūvēto stadiona daļu nodot ekspluatācijā 2023. gada nogalē, taču vairāku tehnoloģisko paužu un neplānotu darbu dēļ, tostarp arī nogruvuma radīto seku novēršanai, darbu noslēgums pagarināts līdz nākamā gada pavasarim.

Gabions ir dažādas formas un tilpuma kaste vai pīts karkass, kas piepildīts ar smiltīm, šķembām un akmeņiem. Gabionu izmantošana ļauj uzbūvēt nostiprinošas pretnobrukumu būves: tos izmanto stāvu zemes nogāžu nostiprināšanai, ceļu būvē, uzbērumos un ieraktnēs, kā arī dambju un terašu nostiprināšanai. Aizkraukles stadiona kopējais gabionu sienas garums ir 106 metri, pašlaik noslīdējusi desmit metrus plata būves daļa.

Kā ziņots, Aizkraukles stadionā pārbūves darbus veic SIA "Asfaltbūve". Būvdarbi sākti 2022. gada vasarā.

Stadiona pārbūvei bija paredzēts tērēt 1 192 074 eiro, no kuriem 1 013 263 eiro piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadā valsts piešķirtais finansējums būs 658 620 eiro jeb 65% no summas, bet 2023.gadā - 354 642 eiro. Savukārt pašvaldības līdzfinansējums sākotnēji bija plānots 178 811 eiro.

Pārbūves darbi notiek stadiona daļā lejpus Aizkraukles novada vidusskolas ēkas, kur paredzēts ierīkot futbola laukumu ar mākslīgo segumu, divus pludmales volejbola, divus basketbola laukumus, āra trenažieru un bērnu rotaļu laukumu. Tāpat plānots ierīkot apgaismojumu, novērošanas kameras un iežogojumu.

SIA "Asfaltbūve" pieder Mārim Lavrinovičam, liecina "Firmas.lv" dati. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 4,61 miljons eiro, bet peļņa - 0,2 miljoni eiro.