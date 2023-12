Lietuvas pasažieru vilcienu operatora "LTG Link" vilciens no rīta dosies ceļā no Viļņas, bet pēcpusdienā - no Rīgas. Pirmais braucienu notiks jau 27.decembrī.

Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst.6.30, no Kaišadores - plkst.7.14, no Šauļiem - plkst.8.51, no Jonišķiem - plkst.9.30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst.10.06, bet Rīgas Centrālajā stacijā - plkst.10.43.

No Rīgas uz Viļņu vilciens katru dienu aties plkst.15.28, no Jelgavas - plkst.16.08, Šauļos vilciens ieradīsies plkst.17.21, bet Viļņā - plkst.19.51.

Uzņēmuma pārstāvji skaidro, ka "LTG Link" pašlaik veic sagatavošanās darbus jaunajam maršrutam, jau nākamās nedēļas sākumā sniegs klientiem visu būtisko informāciju par vilcienu reisiem un uzsāks biļešu tirdzniecību.

"LTG Link" ir saņēmis Eiropas Savienības (ES) Dzelzceļa aģentūras drošības sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmums ir gatavs organizēt starptautisko savienojumu starp Lietuvu un Latviju, proti, tas ir kā atļauja pārvadāt pasažierus Latvijā.

"LTG Link" vadītāja pienākumu izpildītājs Ģedimins Šečkus norāda, ka pēc sertifikāta saņemšanas "LTG LINK" plāno pirmo testa braucienu.

"Lai piedāvātu klientiem pirmo braucienu uz Rīgu jau 27.decembrī, uzņēmums regulāri konsultējas un saskaņo visus tehniskos un ekspluatācijas aspektus ar "Latvijas dzelzceļu", kas pārvalda dzelzceļa infrastruktūru Latvijā," piebilst Sečkus.

Latvijas teritorijā "LTG Link" maršrutā nodrošinās tikai starptautisko satiksmi.

LETA jau rakstīja, ka šogad trīs Baltijas valstu ministru līmenī noslēgta vienošanās par pasažieru vilcienu satiksmi starp Viļņu, Rīgu un Tallinu, līdz tiek pabeigta Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līnija "Rail Baltica".

Sarunas par visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu savienošanu ar pasažieru vilcienu maršrutiem aktualizējās jau 2021.gada septembrī, kad, atzīmējot Eiropas dzelzceļa gadu, no Tallinas caur Rīgu uz Viļņu devās Baltijas valstu ekspresis. Tajā satikās tā laika ministri, Baltijas valstu dzelzceļa nozares un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī "Rail Baltica" ieviesēji.

Jau ziņots, ka Lietuvas valsts dzelzceļa grupas "Lietuvos geležinkeliai" peļņa pērn sarukusi līdz 1,2 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 23,5 miljonu eiro peļņu 2021.gadā. Savukārt "Lietuvos geležinkeliai" ieņēmumi pērn bija 434,1 miljons eiro, kas ir par 6,7% mazāk nekā 2021.gadā.

"Lietuvos geležinkeliai" grupā ietilpst uzņēmums "LTG Infra", kas pārvalda dzelzceļu tīklu, pasažieru pārvadājumu uzņēmums "LTG Link", kravu pārvadājumu kompānija "LTG Cargo" un citi uzņēmumi.