Patiesība par meliem. Lauzta sirds un tukšs maks. Uzmanies no romantiskās krāpniecības!

Viens no krāpniekiem ienesīgākajiem peļņas veidiem patlaban ir romantiskā krāpniecība. Proti, uzbrucējs sociālajos tīklos vai iepazīšanās vietnēs noskata upuri un uzsāk it kā nevainīgu iepazīšanās sarunu. Sarakstes ilgst nedēļām, mēnešiem, varbūt pat gadu līdz iegūta upura mīlestība un uzticēšanās. Tad notiek kas nepatīkams un šķietamajam mīļotajam vajadzīga steidzama finansiāla palīdzība. To saņemot, viņš vai viņa pazūd kā gaisā izkūpējis. Vairs ne mīlestības, ne naudas.