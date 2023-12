Vai var noformēt Latvijas pilsoņa personas apliecinošos dokumentus valstīs, kur nav Latvijas vēstniecības?

Tāpat Kaspars interesējas, vai viņam nedraud sods par dzīvošanu bez eID kartes.

Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa “Likumam un Taisnībai” atbildēja: “Valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecības, Latvijas valstspiederīgajiem pēc palīdzības ir tiesības vērsties citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pārstāvniecībās, jo ES pilsoņu konsulārā aizsardzība ārvalstīs ir ES solidaritātes jautājums, kas ir nostiprināts Līgumā par ES darbību un ES Pamattiesību hartā.



Attiecīgās ES dalībvalsts pārstāvniecība, pie kuras Latvijas valstspiederīgais būs vērsies, sazināsies ar Latvijas Ārlietu ministriju. Konsulāro palīdzību personai sniegs, vai nu attiecīgās ES dalībvalsts kolēģi uz vietas, vai Latvijas konsulārais dienests, ja tas būs iespējams.

Par ES pārstāvību citās valstīs un teritorijās iespējama lasīt interneta vietnē www.eeas.europa.eu.

Bet Latvijas pilsoņa pases vai eID kartes noformēšana citu ES dalībvalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs nav iespējama. Personu apliecinošus dokumentus iespējams noformēt tikai klātienē kādā no Latvijas teritoriālajām Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļām vai Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Informāciju par sniegtajiem konsulārajiem pakalpojumiem iespējams uzzināt Ārlietu ministrijas mājaslapā, izvēloties interesējošo Latvijas vēstniecību vai konsulātu ārvalstī: www.mfa.gov.lv.

Ārlietu ministrija nereti praktizē mobilo pasu darbstaciju izbraukumus uz valstīm, kurās ir salīdzinoši liela Latvijas diaspora. Šādi izbraukumi ik gadu tiek organizēti teritoriāli lielās valstīs – tādās kā Apvienotā Karaliste, ASV, Austrālija, Kanāda un Vācija.

Personas, kuras atrodas valstīs, kur nav Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, var noformēt pagaidu ceļošanas dokumentu jeb “Emergency Travel Document” (ETD). Šāds dokuments dod tiesības personai izceļot no ārvalstīm un atgriezties Latvijā, lai noformētu jaunu pasi, piemēram, gadījumos, kad pase ārvalstīs tikusi nozaudēta.

ETD izmaksas dažādu ES valstu pārstāvniecībās ir ļoti atšķirīgas, līdz ar to aicinām vienmēr apzināt vairākas vēstniecības un izvēlēties sev pieejamāko variantu. Visu ES dalībvalstu vēstniecību adreses ir atrodamas interneta saitē: https://consular-protection.ec.europa.eu/representation-offices_en.

Līdzko persona ir sazinājusies ar izvēlēto ES pārstāvniecību un guvusi apstiprinājumu tam, ka ETD var tikt izsniegts, ir nepieciešams par to informēt Konsulāro departamentu, rakstot uz e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv. Konsulārais departaments ar personu sazināsies un veiks nepieciešamās formalitātes personas identificēšanai, bet pēc tam nosūtīs oficiālu vēstuli attiecīgās ES dalībvalsts pārstāvniecībai, lūdzot izsniegt personai ETD”.

Savukārt dzīvošana tikai ar Latvijas pilsoņa pasi, bet bez eID kartes, nav pārkāpums, jo Saeima šī gada 23. februārī, pieņēma grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas atcēla prasību līdz 1. maijam visiem Latvijas valstspiederīgajiem no 15 gadu vecuma obligāti noformēt eID karti. Tas nozīmē, ka personas apliecības, kā primārais personu apliecinošais dokuments, nav visiem ieviests vienādi no kāda konkrēta datuma, bet gan katram atsevišķi no brīža, kad beidzas viņa pases derīguma termiņš, “Likumu un Taisnību” informēja PMLP.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 17. panta pirmajā daļā noteikto par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta personām, kurām jābūt personu apliecinošam dokumentam, soda apmērs ir brīdinājums vai naudas sods līdz septiņām naudas soda vienībām (35 eiro).