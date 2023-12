Dzīvokļa dāvinājuma līgumu var atcelt tikai abām pusēm vienojoties vai arī caur tiesu. (Foto: Ievgen Chabanov / Alamy/ Vida Press)

Vai var atņemt atpakaļ kādam reiz uzdāvinātu dzīvokli?

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Sabiedrība Elmārs Barkāns | "Likums un Taisnība"

„Pirms gada ar dāvinājuma līgumu vienu no saviem diviem dzīvokļiem uzdāvināju meitai, bet šī gada laikā pārliecinājos, ka viņa par to nerūpējas (atstājusi novārtā, nemaksā nekustamā īpašuma nodokli, komunālos maksājumus un tamlīdzīgi). Līdz ar to man bažas, ka dzīvoklis nonāks nevis meitas ģimenei – mazbērniem. Vai ir iespējams atsaukt/anulēt šo dāvinājuma līgumu, un savu meitai reiz uzdāvināto dzīvokli atkal pārņemt savā īpašumā,” jautā žurnāla “Likums un Taisnība” lasītājs Vitālijs no Daugavpils.