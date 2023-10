Lielais jautājums: "Vai attālinātais darbs nemazina produktivitāti?"

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Pandēmijas laikā pieredzējām, ka daudzus darbus var darīt arī no mājām. Mums vairs nav jāvalkā maskas un cilvēku pulcēšanās vairs nav ierobežota, bet daudzi tā arī nav atgriezušies birojos. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai attālinātais darbs nemazina produktivitāti?” To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderiem - rakstniekam Jurģim Liepniekam, šaha lielmeistarei Danai Reizniecei-Ozolai un uzņēmējam Pēterim Šmidrem.