Vētras dēļ bez elektrības palikušas ap 18 000 mājsaimniecību

Plašākie traucējumi pašlaik fiksēti Ropažu, Saulkrastu un Limbažu novadā. AS "Sadales tīkls" dispečeri un operatīvā darba brigādes strādā pie bojājumu novēršanas, lai iespējami drīz klientiem atjaunotu elektroapgādi, darbs, ievērojot drošības nosacījumus, iespēju robežās turpinājies arī nakts laikā.

Kopumā aizvadītājā diennaktī AS "Sadales tīkls" novērsis 89 vētras radītos bojājumus vidējā sprieguma un 229 - zemsprieguma tīklā.

Lielākie postījumi reģistrēti piekrastes reģionos, kā arī valsts centrālajā daļā. Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. "Sadales tīkls" turpina strādāt pastiprinātā režīmā, tiek norīkotas papildu brigādes iespējami ātrākai bojājumu lokalizācijai. Valstī kopumā pie bojājumu novēršanas šodien strādā vairāk nekā 80 operatīvā darba brigādes jeb vairāk nekā 360 elektromontieru.

Uzņēmums nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm, vēja pārvietošanās ceļam un monitorē situāciju vidējā sprieguma elektrotīklā. Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai, no rīta piekrastes rajonos ziemeļrietumu, rietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 20-23 metriem sekundē (m/s), no priekšpusdienas jau daudzviet Latvijā brāzmās 20-23 m/s. Līča piekrastē vējš saglabājas, un jūras piekrastē no priekšpusdienas vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-30 m/s.

Stiprais vējš var radīt bīstamas situācijas, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību, tādēļ uzņēmums aicina būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā. Redzot bīstamu situāciju, piemēram, trūkušus elektrības vadus vai vados iekritušu koku, notikuma vietai tuvoties nedrīkst, bet nekavējoties jāinformē "Sadales tīkls", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112.

Ja īpašumā pazūd elektrība, AS "Sadales tīkls" iesaka vispirms pārbaudīt mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus ("korķus") - vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu.

Situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi "http://www.sadalestikls.lv/" pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka.

Savukārt, ja bojājums vēl nav reģistrēts, to var pieteikt digitāli "www.sadalestikls.lv". Skujiņš skaidro, ka tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās. Tāpat arī - redzot elektrības vados iegāztus kokus vai citus infrastruktūras defektus, to var pieteikt digitāli "www.sadalestikls.lv". Tas palīdzēs ātrāk identificēt bojājumu vietas un novērst to sekas.

AS "Sadales tīkls" pateicas sabiedrībai par iesaisti, ziņojot, jo tas ļoti palīdz lokalizēt bojājumus.

"Sadales tīkls" atgādina - ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un esat norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu tiksiet informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, ieteicams klientu portālā "www.e-st.lv" atjaunot personīgo mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

Svētdiena būs mākoņaina un lietaina, kā arī saglabāsies vētrains laiks.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka lietus gaidāms galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, bet vietām Kurzemē tas var būt stiprs un to var pavadīt atsevišķas zibens izlādes.

Rietumu, ziemeļrietumu vējš daudzviet brāzmās sasniegs 18-23 metriem sekundē, bet piekrastes rajonos 25-30 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāma no +3…+8 grādiem iekšzemē, līdz +9…+11 grādiem piekrastes rajonos.

Rīgā diena būs mākoņaina un palaikam līs. Gaidāms stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 25-27 metriem sekundē. Gaiss iesils vien līdz +9…+11 grādiem.