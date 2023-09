Latvijā vāc naudu Indijā sagruvušas baznīcas jumta atjaunošanai

Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds sirsnīgi pateicas visiem, kuri līdz šim ziedojuši un palīdzējuši uzturēt kristīgās misijas kalpošanu Tamilnādas štatā, Dienvidindijā, un nu aicina ziedot, lai varētu pabeigt atjaunot gruvušās ēkas sienas.

Septembra beigās savā 10. misijas ceļojumā uz Indiju dosies Zemessardzes kapelāns un vairāku Vidzemes lauku draudžu mācītājs Gints Polis, kurš šoreiz Indijā galvenokārt nodarbosies ar praktiskas dabas jautājumiem. Viņš vēsta: “Ar ziedojumiem no Latvijas un vietējo darba spēku, baznīcas ēkas atjaunošanas process jau ir iesākts un tuvāko divu mēnešu laikā kopīgi ceram to pabeigt. Šo uzsākto darbu izmaksas aptuveni ap 4750 eiro. Nenoliedzami, vēl ir daudz citu vajadzību, bet šī šobrīd aktuālākā”.

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas misija Indijā pastāv kopš 1931. gadā, kad to tur dibināja toreizējā Latvijas luterāņu bīskapa Kārļa Irbes meita Anna (1890-1973). Viņa arī piedalījās tamilu evaņģēliski luteriskās baznīcas izveidošanā, kā arī dibināja atraitņu namu, bērnu-atradeņu māju, skolu un aptieku. Līdz ar Latvijas okupāciju latviešu misijas darba Indijā piedzīvoja pārmaiņas, to pārņēma trimdas latvieši, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tur atkal varēja sākt darboties misionāri no Latvijas.