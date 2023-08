JV valdes sēdē diskutēs, vai koalīcijā "ņemt" NA vai "Progresīvos"

Vaicāta par izšķiršanos starp NA un "Progresīvajiem", ja tiek veidota četru partiju koalīcija, Ministru prezidenta amatam nominētā Evika Siliņa (JV) šodien žurnālistiem skaidroja, ka par potenciālajiem koalīcijas partneriem tiks spriests pirmdien JV valdes sēdē.

Siliņa akcentēja, ka jautājums jāizdiskutē arī ar JV veidojošajām reģionu partijām.

Premjera amatam nominētā kandidāte skaidroja, ka piecas partijas nevarēs būt koalīcijā, jo NA ir izslēgusi sadarbības iespēju ar "Progresīvajiem".

Pēc JV valdes sēdes arī iezīmēsies lielāka skaidrība par valdības veidošanas tālāko gaitu.

Kā ziņots, Siliņa šodien uz sarunām aicināja četru politisko spēku pārstāvjus, lai mēģinātu vienoties par iespējami plašu koalīciju. Politiķi gan ir pauduši skepsi, vai par dabu vienā valdībā izdosies vienoties visām piecām sarunās iesaistītajām partijām, sekojoši ir aktuāls jautājums, kura vai kuras divas partijas paliks "aiz borta".

Sarunas bez JV piedalījās "Apvienotais saraksts" (AS), Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), NA un "Progresīvie". Nepastāv iespējas NA un "Progresīvajiem" vienoties par kopīgu darbu valdībā, līdz ar to topošajā koalīcijā varētu tikt iekļauta tikai vienai no šīm partijām.

Siliņa iepriekš teikusi, ka saskata iespēju izveidot četru partiju valdību divās kombinācijās, vienā no kurām būtu pārstāvēti "Progresīvie", bet citā modelī - NA. Politiķe reizē uzsvēra, ka noteikti ir iespējamas arī "citas variācijas", lai izveidotu stabilu valdību ar vismaz 51 balsi.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS - 16, bet "Progresīvajiem" - 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu.

AS ir 15 parlamentārieši un NA - 13 deputātu vietas.