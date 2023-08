Smiltēns uzteic Rinkēviču par risinājumu prasīšanu partijām ekonomikas un valsts drošības lietās

Saeimas priekšsēdētājs tāpat akcentēja, ka ir jārespektē Valsts prezidentam Satversmes 56.pantā dotās pilnvaras nominēt personu, kurai tiktu uzticēta valdības veidošana.

Tāpēc jautāts, vai sagaida, ka Rinkēvičs premjera amatam nosauks "Jaunās vienotības" (JV) Ministru prezidenta amata kandidāti, labklājības ministri Eviku Siliņu (JV) vai kādu citu, AS politiķis norādīja, ka, ņemot vērā, ka tas ir paša Valsts prezidenta lēmums, viņš "nespekulēs par šo tēmu".

Smiltēns atzīmēja, ka pašlaik ir sarunu cikls, kurā notiek prezidenta konsultācijas ar frakcijām, lai pārrunātu "reāli paveicamos darbus, sasniedzamos mērķus".

AS politiķis arī sacīja, ka jauno koalīciju visvienkāršāk būtu izveidot no pašreizējiem trim spēkiem - JV, AS un Nacionālās apvienības (NA) -, kas arī būtu labākais risinājums nacionālās drošības interesēs.

Savukārt koalīcijas sastāva pārējo variantu tapšana būtu sarežģītāka, skaidroja Smiltēns.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ceturtdien, 17. augustā, iesniedza Rinkēvičam demisijas rakstu. Valsts prezidents Rinkēvičs nākamnedēļ uz konsultācijām aicina visas Saeimā pārstāvētās politiskās partijas.

Konsultācijās tiks pārrunāts jaunas koalīcijas veidošanas process un Valsts prezidents noskaidros politisko spēku viedokļus par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem Ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par valdībai veicamajiem ilgtermiņa un neatliekamajiem darbiem.